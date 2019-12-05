Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Новая угрозаУченые рассказали о неизвестной ранее разновидности ВИЧ
Фоторепортажи
12Хронологический порядок: лучшие фото исторических мест
50Выбраны 50 лучших пейзажных снимков года
15:58 (мск), источник: РИА Новости

Путин вручил премию победителю конкурса «Доброволец России»

СОЧИ, 5 дек — РИА Новости. Президент России Владимир Путин наградил жительницу Татарстана Инессу Клюкину, которая стала победителем всероссийского конкурса «Доброволец России-2019» в номинации «Волонтер года», передает корреспондент РИА Новости с церемонии награждения.

Источник: РИА Новости

Инесса получила приз за проект творческой инклюзивной студии «Э-моция», которая начала работу в сентябре 2016 года в Казани. Ее участниками является молодёжь старше 18 лет с инвалидностью и без. Миссия студии — формирование позитивного образа человека с инвалидностью через театральное творчество, а также расширение инклюзивного сообщества. В рамках проекта было проведено 35 показов в 10 городах России, которые посетили более 6 тысяч зрителей.

Награды в различных номинациях также вручили вице-премьер Татьяна Голикова, министр здравоохранения Вероника Скворцова, глава госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев, пилот «Уральских авиалиний», посадивший самолет в кукурузном поле, Дамир Юсупов.

Всероссийский конкурс «Доброволец России» проводится в 9 раз и является частью платформы «Россия — страна возможностей». В этом году на конкурс было подано более 28 тысяч заявок, а грантовый фонд составил 45 миллионов рублей, что в три раза больше, чем в 2018 году.

 Миллер рассказал, что хочет Киев для подписания договора по транзиту
Студент разгадал загадку, которую не могли объяснить сто лет
Медведев объяснил Ивлеевой смысл закона об устойчивом Рунете
В Египте разбился истребитель российского производства МиГ-29
В ПФР рассказали, на сколько вырастут пенсии в следующем году
СМИ: убитый в Берлине гражданин Грузии готовил смертников
Фотограф показал заброшенные места со всей Европы (фото)
Назван главный цвет 2020 года
Здоровье
Познер рассказал о двойном исцелении от рака Телеведущий Владимир Познер дважды перенес рак, но каждый раз сумел победить опасную болезнь. Об этом он сообщил изданию StarHit.
Hi-Tech
Самый мощный в мире процессор: как он работает? Новые возможности мобильной связи, фотографии и игр
Кино
Певцов отреагировал на слова Урганта о нем и Познере Шоумен ранее пошутил об артисте в своей программе «Вечерний Ургант»
Горячие темы на Авто
Банкротсво физических лиц 154
Президент сегодня подписал документы о гос бюджете 123
Пересаживаемся на общественный транспорт? 117
Можно ли есть рыбу? 106
Недвижимость
Российские квартиры оказались невостребованными
Под Москвой нашли сотню поселков-призраков
Риелторы пообещали всплеск спроса на квартиры около МЦД
Эксперты: цены на новостройки Москвы достигли максимума
Дети
37-летнюю Светлану Лободу поздравляют с беременностью Новое видео артистки обсуждают в сети.
Леди
Алсу опубликовала редкое фото с мужем после слухов о разводе Весной 2019-го в сети появились слухи о разрыве звезды и ее супруга.
Дом
Как сносят «Соловей»: фото
Названа дата открытия «российского Диснейленда»
Как выглядит квартира в районе, который не любят москвичи
Какие вещи нужно забыть в старой квартире
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь