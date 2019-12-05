Путин вручил премию победителю конкурса «Доброволец России»

Инесса получила приз за проект творческой инклюзивной студии «Э-моция», которая начала работу в сентябре 2016 года в Казани. Ее участниками является молодёжь старше 18 лет с инвалидностью и без. Миссия студии — формирование позитивного образа человека с инвалидностью через театральное творчество, а также расширение инклюзивного сообщества. В рамках проекта было проведено 35 показов в 10 городах России, которые посетили более 6 тысяч зрителей.
Награды в различных номинациях также вручили вице-премьер Татьяна Голикова, министр здравоохранения Вероника Скворцова, глава госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев, пилот «Уральских авиалиний», посадивший самолет в кукурузном поле, Дамир Юсупов.
Всероссийский конкурс «Доброволец России» проводится в 9 раз и является частью платформы «Россия — страна возможностей». В этом году на конкурс было подано более 28 тысяч заявок, а грантовый фонд составил 45 миллионов рублей, что в три раза больше, чем в 2018 году.