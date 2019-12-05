Путину представили систему мониторинга обращений, поступивших на «Прямую линию»

«Мы получили сейчас 1,2 млн сообщений. Они загружены в систему и розданы в наши штабы, т. е. во всех 85 субъектах началась работа. Каждую пятницу у нас собираются волонтеры, экономические организации, органы власти к нам приходят, разбираются в вопросах. Вопросы берутся в работу и в течение недели они выезжают, связываются с людьми и пытаются разобраться в их проблемах», — рассказал руководитель исполкома ОНФ Михаил Кузнецов.
Волонтеры в настоящий момент обзвонили порядка 72 тыс. человек. «Сейчас у нас 6 тыс. решенных вопросов», — сказал Кузнецов, заметив, что работа была проведена за месяц. Президенту рассказали о нескольких примерах, когда вопросы, поступившие на прямую линию, были решены.
По словам представителей ОНФ, есть вопросы, которые волонтеры решают самостоятельно, по другим привлекаются НКО, а есть такие вопросы, которые требуют дополнительного обращения в органы власти.