16:58 (мск), источник: Новости Mail.ru
Муж британки затянул всю кухню подарочной бумагой
Хотел удивить семью.
Снимок кухни, полностью покрытой оберточной бумагой с рождественским принтом, стал вирусным в соцсетях.
Идея такого праздничного «оформления» кухни пришла в голову 34-летнему Карлу из города
Незадолго до этого 6-летний сын Карла по имени Макс жаловался на рождественских эльфов. Это персонажи его любимой детской книжки авторства Кэрол Эберсольд, которые тайно следят за детьми. Эльфы рассказывают
Макс верит в рождественских эльфов, но решил, что его персональный эльф в прошлом году его подвел. Отец решил вернуть сыну веру в чудо и убедить, что эльф все же заглядывает к ним в гости. Он потратил 2 часа и 6 рулонов оберточной бумаги, чтобы превратить кухню в нечто невообразимое, пишет Metro.
«Я не могла перестать смеяться, но мы оба боялись, что шум разбудит Макса. Я даже пошутила, что подам на развод, если Карл скажет мне “Т
Макс от сюрприза пришел в восторг и «помирился» со своим эльфом, говорят родители. Семье потребовалось 40 минут, чтобы вернуть кухню в привычное состояние. Через день после публикации фотографии кухни собрали 44 тысячи комментариев в соцсетях.
Анна Лысенко