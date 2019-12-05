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16:58 (мск), источник: Новости Mail.ru

Муж британки затянул всю кухню подарочной бумагой

Хотел удивить семью.

Снимок кухни, полностью покрытой оберточной бумагой с рождественским принтом, стал вирусным в соцсетях.

Идея такого праздничного «оформления» кухни пришла в голову 34-летнему Карлу из города Ньюкасл-апон-Тайн из Великобритании.

Незадолго до этого 6-летний сын Карла по имени Макс жаловался на рождественских эльфов. Это персонажи его любимой детской книжки авторства Кэрол Эберсольд, которые тайно следят за детьми. Эльфы рассказывают Санта-Клаусу о хороших и плохих поступках детей, а также о каких подарках те мечтают.

Макс верит в рождественских эльфов, но решил, что его персональный эльф в прошлом году его подвел. Отец решил вернуть сыну веру в чудо и убедить, что эльф все же заглядывает к ним в гости. Он потратил 2 часа и 6 рулонов оберточной бумаги, чтобы превратить кухню в нечто невообразимое, пишет Metro.

Первой сюрприз обнаружила Никола, супруга Карла. Женщина уложила сына спать, спустилась на кухню и потеряла дар речи. Карл обернул в подарочную упаковку не только стены и мебель, но даже разделочную доску, фрукты и яйца.

«Я не могла перестать смеяться, но мы оба боялись, что шум разбудит Макса. Я даже пошутила, что подам на развод, если Карл скажет мне “Тссс!” еще раз», — рассказала Никола.

Макс от сюрприза пришел в восторг и «помирился» со своим эльфом, говорят родители. Семье потребовалось 40 минут, чтобы вернуть кухню в привычное состояние. Через день после публикации фотографии кухни собрали 44 тысячи комментариев в соцсетях.

Анна Лысенко

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