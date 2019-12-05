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16:47 (мск), источник: Новости Mail.ru

В Британии водителям школьных автобусов запретили носить рождественские свитеры

По словам руководства, такая одежда может напугать детей.

Сотрудники британской транспортной компании, которая перевозит школьников на микроавтобусах, пожаловались журналистам на свое руководство. По словам водителей, босс запретил им надевать веселые рождественские свитеры на работу. И дело не в том, что это противоречит корпоративному дресс-коду — просто такая одежда, по словам директора, может напугать детей.

Как пояснило руководство, среди учеников, которые пользуются микроавтобусами фирмы, есть несколько особенных детей с нарушениями психики, и такие разноцветные свитеры могут вывести их из состояния равновесия. Поэтому водителям строго запретили надевать веселую и цветную одежду, а также любые рождественские аксессуары, например, колпаки Санта Клауса, пишет Daily Mail.

Водители компании сочли эти аргументы не слишком убедительными, ведь сотрудники других компаний, а также школьные учителя без проблем могут наряжаться к праздникам.

Екатерина Гура

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