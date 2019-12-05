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18:03 (мск), источник: РИА Новости

В Крыму 31 декабря объявили выходным днем

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 дек — РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов своим указом объявил 31 декабря выходным днем.

Источник: РИА Новости

«Тридцать первое декабря в Крыму будет выходным днем, суббота 28 декабря — рабочим. Только что подписал соответствующий указ», — написал Аксенов на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Глава региона добавил, что это позволит крымчанам спокойно подготовиться к празднику, не разрываясь между работой и предновогодними хлопотами.

«Это особенно важно для наших женщин, на которых в эти дни ложится основная нагрузка», — добавил он.

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Источник:©Аргументы и факты
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