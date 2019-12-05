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18:48 (мск), источник: Новости Mail.ru

В Китае на 3D-принтере распечатали 500-метровую стену

Это оказалось намного выгоднее, чем строить ее.

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В китайском городе Сучжоу появилась необычная постройка — 500-метровая стена вдоль реки, которая должна защитить город в случае наводнений. Ее особенность в том, что все элементы были напечатаны на 3D-принтере, и это автоматически делает эту стену самым крупным объектом, созданным с помощью этой технологии.

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Компания Winsun, занимавшаяся разработкой и строительством объекта, выбрала 3D-печать, так как это позволило не только сэкономить на материалах и сроках, но и сохранить береговую линию, что при обычном строительстве было бы невозможно.

Кстати, в октябре 2019 года сотрудники Университета штата Мичиган завоевали сразу три мировых рекорда, распечатав на 3D-принтере огромную лодку. А в ноябре студенты из Калифорнии напечатали первый в мире ракетный двигатель.

Екатерина Гура

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