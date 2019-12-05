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20:45 (мск), источник: ТАСС

Суд Москвы взыскал с Киркорова €651 тыс. ипотечного долга в пользу латвийского банка ABLV

Судебный процесс прошел в закрытом режиме.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Таганский суд Москвы частично удовлетворил гражданский иск латвийского банка ABLV, требовавшего взыскать с певца Филиппа Киркорова около €4 млн по ипотечному кредиту, включая штраф, неустойку и проценты. Как уточнил ТАСС представляющий интересы артиста адвокат Александр Добровинский, в пользу банка с его доверителя судом взыскана €651 тыс.

Просьба банка была €3,9 млн, он настаивал на этом. Решение принято, €651 тыс. вместо €4 млн, не считая процентов — около €20 тыс.
Александр Добровинский
адвокат Филиппа Киркорова

Судебный процесс прошел в закрытом режиме.

Как уточнил адвокат, юристы Киркорова предлагали банку мировое соглашение, однако истец ответил отказом. «Это очередная наша с Филиппом победа — полная, безоговорочная и потрясающая», — отметил Добровинский.

Ранее в суде сообщили ТАСС, согласно исковым требованиям, Киркоров является заемщиком, а поручителем по кредитному договору с банком выступила компания певца ООО «Филипп Киркоров продакшн». Латвийский банк требовал взыскать с Киркорова €651 тыс. основного долга по ипотечному кредиту. В ходе заседания были уточнены штраф, неустойка и проценты.

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