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06:18 (мск), источник: BBC News Русская служба

«Бедное старое дерево». Главную елку Лондона осмеяли в соцсетях за унылый вид

Преподнесенное в дар Норвегией рождественское дерево напомнило британцам состояние страны накануне выборов и проблемы с брекситом.

Источник: BBC News Русская служба

Рождественскую ель, установленную на Трафальгарской площади в центре британской столицы, критикуют жители Лондона и пользователи соцсетей. Дерево кажется им облезлым и безжизненным.

Главную елку Великобритании каждый год преподносит в дар Норвегия. Традиция началась с 1947 года, поры послевоенных лишений, когда в городской казне не было денег на большое праздничное дерево.

В этом году дерево не впечатлило некоторых лондонцев, которым не достает в нем веток и пышности.

Источник: BBC News Русская служба

Вестминстерский совет заявил, что ель, высота которой составляет 21 метр, — это щедрый подарок Лондону от жителей Осло.

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Представитель совета заявил, что она насколько высокая, что будет отличаться от любой елки у кого-нибудь дома.

В защиту елки высказался и британский посол в Норвегии. «Именно так и должно выглядеть 90-летнее дерево высотой в 25 метров в живой природе», — сказал Ричард Вуд.

Надо смотреть на символизм этого подарка, а не считать у него ветви, считает дипломат. С ним согласна и часть комментаторов в «Твиттере». В аккаунте Би-би-си некоторые читатели отмечают, что дух Рождества должен быть простым и скромным.

«Это милое дерево. И спасибо вам, добрые милые люди Норвегии, — написала одна из читательниц. — Просто надо добавить зеленой мишуры там, где ветки поломались при перевозке. Красота в глазах смотрящего».

Источник: BBC News Русская служба
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Ель была собственноручно спилена двумя женщинами — мэром Осло Марианной Борген и главой лондонского района Вестминстер Рут Буш.

«Его вообще не надо было срубать. Лондон теперь и Лондон после войны — разные вещи, — возмущен пользователь “Твиттера” @wkd666. — Теперь это шоу для жителей, которые хотят, чтобы магазины были открыты в Рождество и которые и двух фиг не дадут за Иисуса, Санту или за великодушие, из которого изначально это дерево подарено».

Символ брексита

Однако желающих «посмотреть в иголки» дареному дереву эти аргументы не останавливают.

Внешний вид все же надо учитывать, считают комментаторы, разочарованные тем, что елка, по их мнению, анемична, анорексична, уныла и облезла.

«Просто взгляните на бедняжку… Я бы вставил здесь плохую левацкую шутку про брексит или жесткую экономию госрасходов, но мне просто жалко это бедное старое дерево».

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За неделю до всеобщих выборов в стране искушение пошутить на политическую тему слишком велико. Одни видят в «ободранной» елке символ политики тори, другие напротив, состояние экономики в случае победы лейбористов.

«Чем же мы в этом году разозлили жителей Осло?» — спрашивают третьи.

К вечеру четверга ель на Трафальгарской площади уже должна быть украшена и заиграть огнями, так что вал критики, как ожидается, поутихнет.

У лондонской рождественской ели есть свой аккаунт в «Твиттере». Когда один из горожан назвал недовольных в соцсетях троллями, аккаунт елки ответил: «Кажется, троллей из Норвегии я с собой не забирала».

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Эта ель была посажена примерно в 1929 году в лесу рядом с небольшим озером Троллванн, что по-норвежски означает «вода троллей».

Дерево весит около двух тонн и, как заявил Вестминстерский совет, его растили с любовью — лесничие разговаривали с ним и обнимали за ствол.

Ель была спилена 19 ноября в ходе специальной церемонии с участием мэров, а затем была доставлена морем из Бревика в порт Иммингем.

Первое рождественское дерево, установленное на Трафальгарской площади, было 14,6 м высотой. Его подарил норвежский король Хокон VII, которому Британия дала убежище во время вторжения нацистов в Норвегию.

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