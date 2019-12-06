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10:08 (мск), источник: Газета.Ру

В России предложили верифицировать авторов комментариев в онлайн-СМИ

В Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров (АППСИМ) предложили верифицировать авторов комментариев под материалами интернет-СМИ. Об этом сообщает RT.

Источник: РИА "Новости"

Автором инициативы выступает директор АППСИМ Владимир Зыков. Он направил письмо с предложением министру цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Константину Носкову.

Зыков пояснил, что на данный момент пользователи могут делиться своим мнением, касающимся материалов СМИ, под вымышленными именами. По его мнению, это приводит к распространению недостоверной и запрещенной информации на страницах интернет-изданий.

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Ответственность за это не несет ни пользователь, ни СМИ.

«Для того чтобы это предотвратить, необходимо дать возможность пользователям СМИ, которые хотят оставлять комментарии под материалами издания, авторизоваться через портал госуслуг при помощи единой системы идентификации и аутентификации», — заявил Зыков.

Он добавил, что это снимет ответственность со СМИ за оставленные комментарии.

До этого Роскомнадзор опубликовал список сайтов, содержащих «фейки». В него вошли такие СМИ как Mash, «Газета.Ru» и РБК — из-за постов и комментариев на страницах этих изданий во «ВКонтакте». «Газета.Ru» выступила с заявлением по поводу внесения в данный перечень.

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