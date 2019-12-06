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09:30 (мск), источник: РИА Новости

Врач предупредил об опасности бороды и усов зимой

МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Мужчинам, предпочитающим носить бороду или усы, нужно тщательно ухаживать за ними в сезон гриппа и ОРВИ или сбривать, заявил Агентству городских новостей «Москва» главный специалист московского депздрава по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению Андрей Тяжельников.

По словам Тяжельникова, растительность на лице сейчас в моде. Некоторые люди, как он отмечает, настаивают, что борода и усы согревают в мороз.

Однако, по словам специалиста, от них больше вреда, чем пользы.

Тяжельников пояснил, что волос человека подобен фильтру, который впитывает и задерживает бактерии.

Он подчеркнул, что влажность и тепло в густых волосах создают комфортные условия для размножения микроорганизмов.
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Особенно возрастают риски получить на лице опасный «инкубатор» для вредоносных бактерий в зимнее время, когда начинается сезон массовых простуд и циркулирования вируса гриппа, и люди вокруг чихают и кашляют, — отметил специалист.

При этом, уже заболевший человек имеет шансы заразиться повторно из-за волосяного покрова на лице. Тяжельников пояснил, что остатки мокроты оседают в волосах вокруг рта.

«Осевшие в бороде или усах вирусы могут передаваться при объятиях, поцелуях и других соприкосновениях», — предупредил эксперт.

Он также посоветовал тем, кто хочет оставить растительность на лице, внимательно следить за гигиеной волос.

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