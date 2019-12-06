Врач предупредил об опасности бороды и усов зимой

По словам Тяжельникова, растительность на лице сейчас в моде. Некоторые люди, как он отмечает, настаивают, что борода и усы согревают в мороз.
Однако, по словам специалиста, от них больше вреда, чем пользы.
Тяжельников пояснил, что волос человека подобен фильтру, который впитывает и задерживает бактерии.
Он подчеркнул, что влажность и тепло в густых волосах создают комфортные условия для размножения микроорганизмов.
Особенно возрастают риски получить на лице опасный «инкубатор» для вредоносных бактерий в зимнее время, когда начинается сезон массовых простуд и циркулирования вируса гриппа, и люди вокруг чихают и кашляют, — отметил специалист.
При этом, уже заболевший человек имеет шансы заразиться повторно из-за волосяного покрова на лице. Тяжельников пояснил, что остатки мокроты оседают в волосах вокруг рта.
«Осевшие в бороде или усах вирусы могут передаваться при объятиях, поцелуях и других соприкосновениях», — предупредил эксперт.
Он также посоветовал тем, кто хочет оставить растительность на лице, внимательно следить за гигиеной волос.