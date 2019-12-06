11:25 (мск), источник: ТАСС
ВЦИОМ выяснил, кого россияне считают «героями нашего времени»
Около половины респондентов назвали врачей и сотрудников МЧС.
МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Почти половина жителей России считают врачей (49%) и сотрудников МЧС (47%) «героями нашего времени». Об этом свидетельствуют опубликованные в пятницу результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
Согласно данным опроса, респонденты также назвали героями служащих в горячих точках (31%), учителей, чьи ученики достигли особых результатов (27%), полицейских, рисковавших своей жизнью при обезвреживании преступников (22%) и волонтеров, добровольно оказывающих безвозмездную помощь (21%).
Среди основных черт, присущих «героям нашего времени» респонденты назвали честность, порядочность, справедливость и ответственность (36%), доброжелательность, человечность (19%), активность и коммуникабельность (18%), храбрость и мужественность (13%), и альтруизм и неравнодушие людей (10%).
По мнению 13%, выражение «герой нашего времени» относится к людям, которые «совершили подвиг, сделали хорошее для России и народа», 9% считают, что это люди, заботящиеся о других, у 8% это выражение ассоциируется с честными, порядочными и справедливыми людьми, у 8% — с защитниками Родины: армией, МЧС, ветеранами, полицией и пожарными, еще у 8% — с патриотами РФ. В то же время треть опрошенных (31%) затруднились ответить.