12:31 (мск), источник: ТАСС
В Узбекистане появится аналог Голливуда в окрестностях Самарканда
Городок получит название Cinema City Sollywood, уже в 2022 году там будет запущено производство фильмов.
ТАШКЕНТ, 6 декабря. /ТАСС/. Киногородок Sollywood построят в местности Аксай Нурабадского района Самаркандской области Узбекистана американская Daha USA Group и китайская Yiwu Compass Trading компании, сообщило местное
«Под реализацию проекта отведена площадь 160 га, а сам городок получит название Cinema City Sollywood. Помимо павильонов для съемок кино здесь также появятся современные 3-х и 4-звездочные отели, рестораны и кафе, парк культуры и отдыха, аквапарк, киноконцертные залы», — сказал автор проекта Хакимджон Мамасолиев, слова которого приводит издание. Ожидается, что уже в 2022 году на основных объектах городка будет запущено производство фильмов.
Основоположником узбекистанского кино считается первый в Туркестанском крае местный фотограф и кинооператор Худайберген Деванов (1879−1938). В 1908 году кинокамерой «ПАТЭ», привезенной из
Чуть позднее в том же году в Ташкенте была открыта кинофабрика «Шарк Юлдузи» («Звезда Востока»). В 1943 году, когда эта кинофабрика называлась «Ташкентской киностудией», советский режиссер Леонид Луков снял в ее павильонах свой фильм «Два бойца». В 1958 году киностудия вновь была переименована и получила современное название «Узбекфильм».
В конце 70-х — начале 80-х годов на «Узбекфильме» был снят один из первых в Советском Союзе киносериалов. Режиссер Шухрат Аббасов в жанре киноромана снял
Сегодня в Узбекистане наряду с государственным унитарным предприятием (ГУП) «Узбекфильм» функционируют десятки частных кинокомпаний и творческих объединений, которые ежегодно производят около сотни полнометражных художественных, анимационных и документальных фильмов.