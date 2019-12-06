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12:31 (мск), источник: ТАСС

В Узбекистане появится аналог Голливуда в окрестностях Самарканда

Городок получит название Cinema City Sollywood, уже в 2022 году там будет запущено производство фильмов.

Источник: Pixabay/CC0

ТАШКЕНТ, 6 декабря. /ТАСС/. Киногородок Sollywood построят в местности Аксай Нурабадского района Самаркандской области Узбекистана американская Daha USA Group и китайская Yiwu Compass Trading компании, сообщило местное интернет-издание Daryo.uz.

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«Под реализацию проекта отведена площадь 160 га, а сам городок получит название Cinema City Sollywood. Помимо павильонов для съемок кино здесь также появятся современные 3-х и 4-звездочные отели, рестораны и кафе, парк культуры и отдыха, аквапарк, киноконцертные залы», — сказал автор проекта Хакимджон Мамасолиев, слова которого приводит издание. Ожидается, что уже в 2022 году на основных объектах городка будет запущено производство фильмов.

Основоположником узбекистанского кино считается первый в Туркестанском крае местный фотограф и кинооператор Худайберген Деванов (1879−1938). В 1908 году кинокамерой «ПАТЭ», привезенной из Санкт-Петербурга, он снял первую в крае киноленту о достопримечательностях древнего Хорезма. Сегодня несколько его работ и кинокамера хранятся в музее Государственного агентства «Узбеккино».

Первой киностудией на территории современного Узбекистана стало организованное в 1925 году товарищество «Бухкино», которое выпустило фильм «Минарет смерти». В нем снялась мать советской балерины Майи Плисецкой Рахиль Михайловна Мессерер-Плисецкая.
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Чуть позднее в том же году в Ташкенте была открыта кинофабрика «Шарк Юлдузи» («Звезда Востока»). В 1943 году, когда эта кинофабрика называлась «Ташкентской киностудией», советский режиссер Леонид Луков снял в ее павильонах свой фильм «Два бойца». В 1958 году киностудия вновь была переименована и получила современное название «Узбекфильм».

В конце 70-х — начале 80-х годов на «Узбекфильме» был снят один из первых в Советском Союзе киносериалов. Режиссер Шухрат Аббасов в жанре киноромана снял историко-биографический многосерийный художественный фильм «Огненные дороги». В нем рассказывается о жизни и трагической судьбе поэта, драматурга и общественного деятеля Узбекистана Хамзы Хакимзаде Ниязи.

Сегодня в Узбекистане наряду с государственным унитарным предприятием (ГУП) «Узбекфильм» функционируют десятки частных кинокомпаний и творческих объединений, которые ежегодно производят около сотни полнометражных художественных, анимационных и документальных фильмов.

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