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11:55 (мск), источник: ТАСС Наука

Рождественскую елку подключили к электрическому угрю

Чем больше электричества вырабатывает рыба, тем ярче светится елка.

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Океанариум в Чаттануге (США) соединил рождественскую елку с аквариумом, в котором обитает электрический угорь. Яркость иллюминации украшений елки зависит от того, сколько электричества вырабатывает рыба для поиска добычи или во время стресса. Об этом пишет Forbes со ссылкой на аккаунт угря в Twitter.

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В природе электрические угри (Electrophorus electricus) обитают в реках Южной Америки. Вдоль вытянутого тела рыбы, которое достигает от 1 до 3 м., расположено множество специальных органов, которые вырабатывают электричество. Оно нужно рыбам для того, чтобы искать добычу, оглушать ее, а также бороться со своими естественными врагами — взрослые электрические угри могут генерировать разряд до 1 ампер, то есть оглушить лошадь.

Работники океанариума в Чаттануге (Теннесси, США) использовали эту особенность угрей для необычного аттракциона. Они соединили аквариум одного из электрических угрей, который содержится в зоопарке, с рождественской елкой. Чем больше разряд, который вырабатывает Мигель Уотсон (так назвали рыбу), тем ярче горят огни на этой елке.

Электричество для лампочек на елке вырабатывает не сама рыба — специальное устройство просто увеличивает напряжение в сети в зависимости от величины разряда угря. Тем не менее, если специалисты придумали бы способ напрямую запитать елку от рыбы, то он смог бы это делать — в природе угри могут генерировать разряды от 10 до 850 вольт.

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