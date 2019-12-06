12:46 (мск), источник: Rambler.ru
Ургант пошутил о беседе с Дмитрием Медведевым
Иван Ургант в эфире программы «Вечерний Ургант» заявил, что расстроился
Телеведущий иронично заметил, что раньше на встречи с главой правительства звали журналистов с «развлекательных» каналов — Сергея Брилёва, Ираду Зейналову, Петра Толстого.
«Сейчас пригласили серьёзную журналистику: Анастасию Ивлееву, Андрея Разыграева, Тимура Батрутдинова, замечательную раскрепощённую девочку с канала «Карусель», — отшутился ведущий.
Он также подчеркнул, что у него накопилось много вопросов к Медведеву: например, какая у него любимая диснеевская принцесса, приобрел ли премьер хлебопечь с функцией закваски, плюет ли он на червя перед тем, как забросить удочку.