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12:46 (мск), источник: Rambler.ru

Ургант пошутил о беседе с Дмитрием Медведевым

Иван Ургант в эфире программы «Вечерний Ургант» заявил, что расстроился из-за того, что не получил приглашения на встречу премьер-министра РФ Дмитрия Медведева с представителями отечественных телеканалов и радиостанций.

Телеведущий иронично заметил, что раньше на встречи с главой правительства звали журналистов с «развлекательных» каналов — Сергея Брилёва, Ираду Зейналову, Петра Толстого.

«Сейчас пригласили серьёзную журналистику: Анастасию Ивлееву, Андрея Разыграева, Тимура Батрутдинова, замечательную раскрепощённую девочку с канала «Карусель», — отшутился ведущий.

Он также подчеркнул, что у него накопилось много вопросов к Медведеву: например, какая у него любимая диснеевская принцесса, приобрел ли премьер хлебопечь с функцией закваски, плюет ли он на червя перед тем, как забросить удочку.

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5 декабря© Ньюстюб
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