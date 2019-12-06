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12:56 (мск), источник: Новости Mail.ru

Экономные молодожены из США накормили гостей на свадьбе «тюремной» едой

При этом гости заплатили за участие 2,5 тысячи долларов.

Анонимный свадебный фотограф из США поделился в закрытой группе на Facebook фотографией праздничного блюда, которым кормили гостей на одной из свадеб.

Фотограф рассказал, что гостям предложили бутерброды с водой в качестве закусок, а главным блюдом была тушеная капуста, бобы в соусе, картофель и кусок хлеба с рваной свининой. Причем это все подавалось на одноразовых бумажных тарелках.

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Молодожены решили сэкономить и на свадебном торте: вместо него гостям раздали капкейки. Все это, по словам фотографа, напоминало тюремную еду.

Автор фото также добавил, что вся свадьбы была сплошным кошмаром. Церемония проходила далеко за городом, а потому гости несколько часов провели в дороге в автобусе. Само торжество происходило под открытым небом, и, поскольку оно состоялось в конце ноября, на улице было очень холодно.

Кроме того, на свадьбе не было никаких украшений и цветов, хотя за участие в торжестве гости заплатили молодоженам 2,5 тысячи долларов.

Екатерина Гура

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