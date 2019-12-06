15:28 (мск), источник: ТАСС
Ангела Меркель впервые посетила Освенцим
ВАРШАВА, 6 декабря. /ТАСС/. Канцлер Германии Ангела Меркель в пятницу впервые прибыла в музей на месте бывшего нацистского концлагеря
«Это первый визит канцлера Меркель и третий в истории визит действующего немецкого канцлера в лагере Аушвиц», — информировал заместитель министра иностранных дел Польши Павел Яблоньский. По его словам, приезд в Освенцим глав правительств двух стран — это «возможность напомнить миру о совершенных нацистской Германией в Аушвице и других концлагерях преступлениях, о миллионах жертв, о том, как важно о них помнить, смело говорить правду о тех временах и противостоять попыткам переписать историю».
В начале визита в Освенцим Меркель прошла через ворота с надписью Arbeit macht frei («Труд освобождает»).
Глава правительства Германии возложит цветы у Стены смерти на площади у 11-го блока, где немцы расстреливали заключенных, а также осмотрит музейную экспозицию. Во второй половине дня после выступления с речью в здании так называемой бани, где во время функционирования лагеря его надзиратели регистрировали поступающих узников, Меркель и Моравецкий зажгут памятные свечи у памятника жертвам в Биркенау, установленного между руин двух крупнейших в концлагере газовых камер — месте гибели сотен тысяч человек.
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