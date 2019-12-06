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14:20 (мск), источник: РИА Новости

Эксперт рассказал, как защититься от кражи денег с карты

МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Специалист по кибербезопасности Андрей Масалович назвал RT главный признак, по которому можно вычислить мошенника, пытающегося обманом получить доступ к вашей банковской карточке.

Источник: РИА Новости

Эксперт отметил, что не существует ситуаций, при которых нужно диктовать по телефону номер карты или код из сообщения. Такие просьбы должны сразу насторожить клиента банка.

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Кроме того, человек может настоять на личном присутствии в отделении банка, чтобы совершать какие-либо операции.

«То есть, никаких электронных подписей от вашего имени, никаких действий через банк-клиент, только лично», — пояснил Масалович.

Ранее в Сбербанке рассказали об одном из самых распространенных способов кражи денег с карты клиентов.

Мошенники от имени службы безопасности банка звонят клиентам и заявляют о якобы подозрительной операции. Чтобы «защитить» деньги, нужно назвать полные данные карты, код безопасности, а также код из сообщения или пароль от «Сбербанка онлайн».

Кроме того, мошенники также устраивают за вознаграждение онлайн-опросы «от имени банка» и представляются «покупателями» с сайтов бесплатных объявлений.

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