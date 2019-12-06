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16:13 (мск), источник: РИА Новости

Лидер «Ногу свело!» заявил о «деградирующей российской нации»

МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Лидер группы «Ногу свело!» Максим Покровский, уехавший жить в США, рассказал в интервью порталу 66.ru о переезде, отношении к россиянам и концертам на родине.

Источник: РИА "Новости"

«Основное — это желание сидеть на шпагате. Смотрите, я стою ногами одновременно на двух континентах. Это сложно физически и морально, но безумно увлекательно. Получается, что нахожусь в двух местах одновременно», — признался музыкант.

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Он рассказал, что много гастролирует за рубежом, но «материально и морально» его кормит российская публика.

Вместе с тем, он считает, что российская нация деградирует, хотя и не совсем по своей вине.

«Народ убивает алкоголизм, смертность, нищета… Просто она (нация — прим. ред.) хорошая и сильная, поэтому ее убивают, а она выживает», — объяснил Покровский.

По его словам, с 1917 года над россиянами совершалось столько «тяжелых опытов», что народ был «сильно подубит, в том числе генетически». При этом соотечественники сохранили талант и остроумие, добавил музыкант.

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