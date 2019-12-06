17:48 (мск), источник: Lenta.Ru
Путин отказался от привычного термоса с чаем
Президент России Владимир Путин, обычно предпочитающий чай, на встрече с представителям бизнеса Германии отказался от традиционного напитка и выпил кофе.
Видеозапись опубликована в
На кадрах Путин запечатлен с чашкой кофе.
В июле журналисты обратили внимание на
В конце июня Путин появился с привычным термосом на ужине в честь лидеров стран G20. Песков объяснил, что емкость наполнена чаем. «Это связано с тем, что он [Путин] постоянно пьет чай из этого термоса», — уточнил