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17:48 (мск), источник: Lenta.Ru

Путин отказался от привычного термоса с чаем

Президент России Владимир Путин, обычно предпочитающий чай, на встрече с представителям бизнеса Германии отказался от традиционного напитка и выпил кофе.

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Термокружка Путина стала хитом в Китае

Видеозапись опубликована в Telegram-канале журналистов кремлевского пула РИА Новости.

На кадрах Путин запечатлен с чашкой кофе.

В июле журналисты обратили внимание на кружку-термос, которой президент России пользовался в ходе саммита «Большой двадцатки» в японской Осаке. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков выразил в связи с этим недоумение. По его словам, речь об этом термосе шла уже неоднократно.

В конце июня Путин появился с привычным термосом на ужине в честь лидеров стран G20. Песков объяснил, что емкость наполнена чаем. «Это связано с тем, что он [Путин] постоянно пьет чай из этого термоса», — уточнил пресс-секретарь.

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