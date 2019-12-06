19:24 (мск), источник: Новости Mail.ru
В Париже появились гигантские «динозавры» (фото)
Они становятся видны только в темное время суток.
С наступление темноты на нескольких парижских улицах и в парке развлечений Сад Аклиматасьон теперь появляются огромные голографические динозавры. 17 доисторических существ оживают с помощью 3D-проекций на стенах зданий, деревьях и тентах, натянутых посреди парков.
Этих невероятных динозавров «вернул к жизни» художник Жюльен Ноннон. Он создал серию голографических работ под названием «Доисторическое сафари».
Помимо 3D-проекций, Ноннон также снял
Отметим, что Ноннон давно известен своими голографическими работами. Ранее он проецировал на городские здания и природные объекты изображения животных и птиц.
Екатерина Гура