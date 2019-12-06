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19:24 (мск), источник: Новости Mail.ru

В Париже появились гигантские «динозавры» (фото)

Они становятся видны только в темное время суток.

С наступление темноты на нескольких парижских улицах и в парке развлечений Сад Аклиматасьон теперь появляются огромные голографические динозавры. 17 доисторических существ оживают с помощью 3D-проекций на стенах зданий, деревьях и тентах, натянутых посреди парков.

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Этих невероятных динозавров «вернул к жизни» художник Жюльен Ноннон. Он создал серию голографических работ под названием «Доисторическое сафари».

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Помимо 3D-проекций, Ноннон также снял мини-фильм под названием «Dino Escape» («Побег динозавра»), в котором рассказывается о вторжении доисторических существ на улицы Парижа.

Отметим, что Ноннон давно известен своими голографическими работами. Ранее он проецировал на городские здания и природные объекты изображения животных и птиц.

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Екатерина Гура

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