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01:16 (мск), источник: РИА Новости

В Сети появилась новая звезда — говорящий кот Гамбино

МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. В социальной сети набирает популярность видео, на котором рыжий кот по кличке Гамбино по-английски говорит: «Ну, привет!» (Well, hi!), сообщает Fox News.

В ролике Гамбино убегает от другого кота и прячется за холодильником. Когда его хозяин догоняет его с камерой, он издает звук, похожий на слова: «Well, hi!».

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За пару дней видео набрало более одного миллиона просмотров. Несмотря на сильный «кошачий» акцент, пользователи поняли, что сказало животное. Многим показалось, что у него «южный акцент».

Житель из Южного Миссисипи написал под постом, что Гамбино действительно говорит с акцентом, похожим на его. А другой комментатор пошутил, что это «настоящее гостеприимство южного котенка».

Животное выросло на улице, нынешний владелец приютил его в 2014 году.

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