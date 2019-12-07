01:16 (мск), источник: РИА Новости
В Сети появилась новая звезда — говорящий кот Гамбино
МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. В социальной сети набирает популярность видео, на котором рыжий кот по кличке Гамбино
В ролике Гамбино убегает от другого кота и прячется за холодильником. Когда его хозяин догоняет его с камерой, он издает звук, похожий на слова: «Well, hi!».
За пару дней видео набрало более одного миллиона просмотров. Несмотря на сильный «кошачий» акцент, пользователи поняли, что сказало животное. Многим показалось, что у него «южный акцент».
Житель из Южного Миссисипи написал под постом, что Гамбино действительно говорит с акцентом, похожим на его. А другой комментатор пошутил, что это «настоящее гостеприимство южного котенка».
Животное выросло на улице, нынешний владелец приютил его в 2014 году.