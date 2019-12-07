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03:01 (мск), источник: Аргументы и факты

Эксперты назвали города, где туристов больше, чем местных жителей

Эксперты определили города в разных странах, где туристов больше, чем местных жителей, изучив объем потока путешественников, пишет Daily Mail.

Источник: РИА "Новости"

Лидером рейтинга стал американский город Майами, где на сотню жителей приходится 1641 турист. В другом городе США — Лас-Вегасе — это соотношение составляет 100 к 993.

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В Дубае число гостей почти в шесть раз превышает местное население. В шотландском Эдинбурге это соотношение составляет 100 к 445, в Гонконге — 100 к 398.

Последними в десятку мегаполисов, где путешественников больше, чем местных, вошли австрийская столица Вена (329 туристов на 100 жителей) и Сингапур (100 к 316).

Что касается Москвы, то на 100 горожан приходится 43 туриста. Российская столица по этому показателю находится на 38 месте.

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