Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Археологи нашли на Дону погребение скифской амазонкиВсадницы, вероятно, охраняли скот, имущество и жилища, когда мужчины уходили в длительные военные походы
Фоторепортажи
25Опубликованы лучшие фото дикой природы 2019 года
7Ограбление в Дрездене: украденные сокровища могут исчезнуть навсегда
09:49 (мск), источник: РИА Новости

В России вводят новый документ на автомобиль

МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. В России вводится ГОСТ по информированию потребителей о показателях энергоэффективности и экологии транспортных средств, из-за чего поменяется состав сопроводительной документации на автомобили, сообщает RT со ссылкой на текст стандарта.

Источник: РИА Новости
Новость
К чему приведут ограничения въезда по экологическому классу?

В новом документе «Этикетка энергоэффективности» будут указываться расход топлива на сто километров хода и выбросы углекислого газа, а для электромобилей — расход электроэнергии и запас хода.

«Этикетка энергоэффективности» должна входить в комплект сопроводительных документов, которые прилагаются к транспортному средству при его продаже и демонстрации.

Правила распространяются на легковые и грузовые автомобили массой до трех с половиной тонн.

Новый ГОСТ вступает в силу 31 марта 2020 года.

ГИБДД предложило ориентироваться на потребности водителей и пешеходов при организации движения на дорогах
Во время загрузки произошла ошибка.
27 августа© Ньюстюб
 Американский профессор объяснил, зачем Россия показала США 'Авангард'
Час расплаты: под США задымилась долговая бомба
На Украине назвали условие решения газовых споров с Россией
Армянские и чеченские преступные группировки делят Германию
Чиновница из Ленинградской области матом «подбодрила» молодежь
Ученые назвали алкоголь спасителем человечества
Фанаты «Зенита» ушли с трибуны во время матча против «Динамо»
Российская фигуристка побила мировой рекорд в финале Гран-при
Здоровье
Врачи рассказали, как правильно пить алкоголь на корпоративах Если без алкоголя не обойтись, лучше соблюдать определенные правила.
Hi-Tech
Самый мощный в мире процессор: как он работает? Новые возможности мобильной связи, фотографии и игр
Кино
Певцов отреагировал на слова Урганта о нем и Познере Шоумен ранее пошутил об артисте в своей программе «Вечерний Ургант»
Авто
Массовое ДТП в Санкт-Петербурге: что произошло на самом деле Серьёзная авария произошла накануне на Выборгском шоссе в Санкт-Петербурге: автомобиль Audi A7 врезался в Mercedes-Benz, стоявший перед пешеходным переходом
Недвижимость
Российские квартиры оказались невостребованными
Под Москвой нашли сотню поселков-призраков
Риелторы пообещали всплеск спроса на квартиры около МЦД
Эксперты: цены на новостройки Москвы достигли максимума
Дети
36-летняя Фелисити Джонс впервые станет мамой Актриса из «Звездных войн» ждет ребенка
Леди
Надежда Бабкина сменила прическу и стала неузнаваема Певица экспериментирует с имиджем.
Дом
Как сносят «Соловей»: фото
Названа дата открытия «российского Диснейленда»
Как выглядит квартира в районе, который не любят москвичи
Какие вещи нужно забыть в старой квартире
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь