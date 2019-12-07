09:49 (мск), источник: РИА Новости
В России вводят новый документ на автомобиль
МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. В России вводится ГОСТ по информированию потребителей о показателях энергоэффективности и экологии транспортных средств,
В новом документе «Этикетка энергоэффективности» будут указываться расход топлива на сто километров хода и выбросы углекислого газа, а для электромобилей — расход электроэнергии и запас хода.
«Этикетка энергоэффективности» должна входить в комплект сопроводительных документов, которые прилагаются к транспортному средству при его продаже и демонстрации.
Правила распространяются на легковые и грузовые автомобили массой до трех с половиной тонн.
Новый ГОСТ вступает в силу 31 марта 2020 года.