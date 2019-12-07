12:27 (мск), источник: Новости Mail.ru
Муха возрастом 5,5 тысяч лет подарила человечеству сыр и кефир
Все решила случайность.
Обычная дрозофила фруктовая стала причиной того, что человечество на протяжении тысячелетий употребляет кисломолочные продукты.
Эта муха положила начало длительному процессу одомашнивания молочных дрожжей, сбраживающих лактозу, говорится в новом исследовании, опубликованном в Current Biology.
Ученые изучили генетическую историю дрожжей Kluyveromyces lactis и узнали, что их необычные свойства появились вследствие случайного скрещивания и длительного процесса «приручения».
В Х тысячелетии до нашей эры люди заселили Плодородный полумесяц — регион, примерно соответствующий современному Ближнему Востоку. Они положили начало неолитической революции, перейдя от примитивной экономики охотников и собирателей к сельскому хозяйству. Были одомашнены растения и животные, в том числе дающие молоко козы, овцы и коровы.
Современные Kluyveromyces lactis, умеющие сбраживать лактозу, появились случайно. Ученые установили, что дрозофила переносила предка молочных дрожжей, который, однако, не использовал лактозу в качестве источника пищи. Приземлившись однажды в ведро с молоком, она «подселила» K. lactis к уже имеющимся там дрожжам Kluyveromyces marxianus.
Этот вид имеет два гена, которые помогают расщеплять лактозу на простые сахара. Скрещивание K. marxianus и предка K. lactis привело к тому, что K. lactis унаследовали уникальные гены, приобрели способность сбраживать лактозу и производить кисломолочные продукты.
Дальше дело было за человеком. Фермеры стали культивировать полезные дрожжи и добились их «одомашнивания».
Анна Лысенко