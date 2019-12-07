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12:27 (мск), источник: Новости Mail.ru

Муха возрастом 5,5 тысяч лет подарила человечеству сыр и кефир

Все решила случайность.

Источник: AP 2019

Обычная дрозофила фруктовая стала причиной того, что человечество на протяжении тысячелетий употребляет кисломолочные продукты.

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Эта муха положила начало длительному процессу одомашнивания молочных дрожжей, сбраживающих лактозу, говорится в новом исследовании, опубликованном в Current Biology.

Ученые изучили генетическую историю дрожжей Kluyveromyces lactis и узнали, что их необычные свойства появились вследствие случайного скрещивания и длительного процесса «приручения».

В Х тысячелетии до нашей эры люди заселили Плодородный полумесяц — регион, примерно соответствующий современному Ближнему Востоку. Они положили начало неолитической революции, перейдя от примитивной экономики охотников и собирателей к сельскому хозяйству. Были одомашнены растения и животные, в том числе дающие молоко козы, овцы и коровы.

Анализ зубного камня из древних захоронений показывает, что люди потребляли ферментированные молочные продукты уже 5,5 тысяч лет назад.

Современные Kluyveromyces lactis, умеющие сбраживать лактозу, появились случайно. Ученые установили, что дрозофила переносила предка молочных дрожжей, который, однако, не использовал лактозу в качестве источника пищи. Приземлившись однажды в ведро с молоком, она «подселила» K. lactis к уже имеющимся там дрожжам Kluyveromyces marxianus.

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Дрозофила

Этот вид имеет два гена, которые помогают расщеплять лактозу на простые сахара. Скрещивание K. marxianus и предка K. lactis привело к тому, что K. lactis унаследовали уникальные гены, приобрели способность сбраживать лактозу и производить кисломолочные продукты.

Дальше дело было за человеком. Фермеры стали культивировать полезные дрожжи и добились их «одомашнивания».

Анна Лысенко

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