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02:36 (мск), источник: РИА Новости

Жириновский обвинил Ельцина в «главном преступлении в истории России»

МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский дал оценку подписанию Беловежского соглашения, назвав это событие «самым страшным преступлением в истории России».

Источник: РИА Новости

По мнению политика, руководители России, Белоруссии и Украины — Борис Ельцин, Леонид Кравчук и Станислав Шушкевич — не имели полномочий заявить о ликвидации СССР.

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«Для этого не было никаких оснований: ни моральных, ни экономических. Ведь в истории человечества хоть и было немало военных и государственных переворотов, но никто никогда не распускал страну», — написал Жириновский в Telegram.

Он считает события декабря 1991 года «захватом власти», который «привел к насилию, огромному числу жертв и разрушений».

Фактически Советский Союз перестал существовать 25 декабря 1991 года, когда президент СССР Михаил Горбачев в обращении к советскому народу заявил о прекращении своей деятельности на посту президента.

Этому предшествовало соглашение, подписанное 8 декабря руководителями России, Белоруссии и Украины, в котором заявлялось о прекращении существования СССР и провозглашалось создание Содружества Независимых Государств (СНГ). Этот акт вошел в историю как Беловежское соглашение.

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