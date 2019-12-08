Жириновский обвинил Ельцина в «главном преступлении в истории России»

По мнению политика, руководители России, Белоруссии и Украины — Борис Ельцин, Леонид Кравчук и Станислав Шушкевич — не имели полномочий заявить о ликвидации СССР.
«Для этого не было никаких оснований: ни моральных, ни экономических. Ведь в истории человечества хоть и было немало военных и государственных переворотов, но никто никогда не распускал страну», — написал Жириновский в Telegram.
Он считает события декабря 1991 года «захватом власти», который «привел к насилию, огромному числу жертв и разрушений».
Фактически Советский Союз перестал существовать 25 декабря 1991 года, когда президент СССР Михаил Горбачев в обращении к советскому народу заявил о прекращении своей деятельности на посту президента.
Этому предшествовало соглашение, подписанное 8 декабря руководителями России, Белоруссии и Украины, в котором заявлялось о прекращении существования СССР и провозглашалось создание Содружества Независимых Государств (СНГ). Этот акт вошел в историю как Беловежское соглашение.