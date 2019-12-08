В Роструде рассказали, кому положен дополнительный оплачиваемый отпуск

«Согласно первой статье 101 Трудового Кодекса, ненормированный рабочий день — особый режим работы, в соответствии с которым отдельные работники могут по распоряжению работодателя при необходимости эпизодически привлекаться к выполнению своих трудовых функций за пределами установленной для них продолжительности рабочего времени. И слово “эпизодически” здесь — ключевое», — пояснили в ведомстве.
В Роструде подчеркнули, что контролирующие и судебные органы могут расценить систематическое привлечение работника к труду за пределами обычной продолжительности рабочего времени как сверхурочную работу, за которую сотруднику полагается компенсация.
Помимо этого, в ведомстве заявили, что при ненормированном рабочем дне россияне на общих основаниях освобождаются от работы в выходные и нерабочие праздничные дни.