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04:46 (мск), источник: РИА Новости

В Роструде рассказали, кому положен дополнительный оплачиваемый отпуск

МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Дополнительный оплачиваемый отпуск на срок не менее чем три дня полагается работникам, у которых установлен ненормированный рабочий день, заявили «Российской газете» в Роструде.

Источник: РИА "Новости"

«Согласно первой статье 101 Трудового Кодекса, ненормированный рабочий день — особый режим работы, в соответствии с которым отдельные работники могут по распоряжению работодателя при необходимости эпизодически привлекаться к выполнению своих трудовых функций за пределами установленной для них продолжительности рабочего времени. И слово “эпизодически” здесь — ключевое», — пояснили в ведомстве.

В Роструде подчеркнули, что контролирующие и судебные органы могут расценить систематическое привлечение работника к труду за пределами обычной продолжительности рабочего времени как сверхурочную работу, за которую сотруднику полагается компенсация.

Помимо этого, в ведомстве заявили, что при ненормированном рабочем дне россияне на общих основаниях освобождаются от работы в выходные и нерабочие праздничные дни.

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