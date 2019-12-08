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06:17 (мск), источник: ТАСС

Минпросвещения предложило повысить зарплаты учителям

ТАСС, 8 декабря. Министерство просвещения направило в Минтруд предложение о повышении зарплат учителей. Письмо замминистра просвещения Виктора Басюка было опубликовано на сайте комитета Госдумы по образованию и науке.

Источник: РИА "Новости"

«Минпросвещения направило на рассмотрение в Минтруд России предложения по возможным сценариям обеспечения роста заработной платы педагогических работников, а также соответствующие расчеты в дополнительной потребности бюджетных средств на указанные цели», — говорится в документе.

Ведомство также провело мониторинг оплаты труда учителей совместно с Общероссийским профсоюзом образования. По его результатам был выявлен диапазон окладов за норму 18 часов педагогической работы в неделю.

Самой низкой оказалась зарплаты учителей в Мордовии — 3,6 тыс. рублей. Самая высокая ставка зафиксирована в Приморском крае — 22,3 тыс. рублей.

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