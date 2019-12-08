10:08 (мск), источник: Аргументы и факты
Ученые сообщили о трех этапах старения человека
Для этого был проведен анализ белков плазмы крови 4 263 человек в возрасте от 18 до 95 лет.
Ученые Стэнфордского университета выяснили, что старение человека проходит в несколько этапов, сообщает портал Nature Medicine.
Для этого был проведен анализ белков плазмы крови 4 263 человек от 18 до 95 лет. В зависимости от возраста испытуемых в их структуре обнаружили нелинейные изменения.
Ученые пришли к выводу, что основные изменения в белках плазмы крови происходят в три этапа: в 34, 60 и 78 лет.
Ранее французские специалисты из Института Пастера выяснили, что белок GDF11 способен предотвратить старение организма, и защитить его от развития онкологии. Исследование показало, что этот белок способствует восстановлению кровеносных сосудов в мозге и усилению нейрогенеза.