Эксперты назвали пиво самым популярным напитком на Новый год

На этот напиток пришлось 33,97% от общего объема предпраздничных покупок.
На втором месте — шампанское, на него пришлось 14,93% покупок. «Шампанское — традиционно новогодний напиток: мы видим его на открытках и подарочных упаковках, и главный ритуал по исполнению новогоднего желания тоже связан с ним», — отметили авторы исследования.
Третью строчку занимает вино — 12,53%, четвертую строчку — водка (10,87%), пятую — коньяк (5,37%), за ним идет виски (3,33%), вермут (1,87%) и ром (1,3%).
«Судя по статистике, шампанское начинают закупать с середины декабря. Рост покупок достигает пика с 29 по 31 декабря», — говорится в исследовании.
Как люди распределяют бюджет на покупки к Новому году — в материале «Ъ FM» «Россияне готовят подарки самим себе».