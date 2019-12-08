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11:35 (мск), источник: Известия

Препарат для лечения трех видов рака создали на Ставрополье

В Ставропольском крае разработали уникальный препарат для лечения сразу трех видов раковых заболеваний. Авторы разработки — специалисты Северо-Кавказского федерального университета.

Источник: РИА "Новости"

Речь идет о лечении глиобластомы, меланомы и карциномы легкого. Синтезированный препарат эффективно лечит клетки, зараженные этими видами онкологии, сообщает «РИА Новости». С 2011 года, созданы несколько видов препаратов. Самый эффективный получил рабочее название «Акс-236». Он не только только убивает заболевание, но и вызывает дифференциацию клеток. В итоге они вылечиваются и их не нужно выводить из организма.

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Вещество прошло лабораторные испытания. Использование его на грызунах показало, что по активности оно не уступает цисплатину, часто применяемому против рака. Однако новое вещество менее токсично, так как не содержит металла, а также менее дорогое.

При хороших показателях испытаний на других животных через два-три года разработками ставропольских ученых могут начать лечить людей. Одна из иностранных компаний выступила инвестором дальнейшей работы над препаратом.

Ранее в декабре сообщалось, что онкология имeeт наследственный характер и начaть проверяться нужнo за 10 лет дo наступления возрастa, в котором у ближайших родственников был обнаружен рак.

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