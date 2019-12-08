Художник съел арт-объект стоимостью $120 тыс

13:14 (мск), источник: Известия
По его признанию, он любит творчество итальянского коллеги и поэтому ему интересна идея поедания произведения искусства одного художника другим. Об этом он рассказал в подписи к своему видеролику в Instagram.
Датуна назвал перфоманс «Голодный художник». «Я могу съесть и банан, и его концепцию, потому что я художник, а не обычный человек», — объяснил он.
Как пишет в воскресенье, 8 декабря, The Guardian, инсталляция, носившая название «Комедиант», была «символом мировой торговли», ее купил французский коллекционер. По мнению представителя галереи Perrotin Люсьена Терраса, произведение искусства совсем не испорчено. «Банан — это идея», — объяснил он журналистам.