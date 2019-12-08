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13:14 (мск), источник: Известия

Художник съел арт-объект стоимостью $120 тыс

Арт-объект эпатажного итальянского художника Маурицио Каттелана, представляющий собой банан, приклеенный скотчем к стене, и проданный на прошлой неделе за $120 тыс., был съеден в галерее Perrotin в Майами. Это сделал художник Дэвид Датуна в субботу, 7 декабря.

По его признанию, он любит творчество итальянского коллеги и поэтому ему интересна идея поедания произведения искусства одного художника другим. Об этом он рассказал в подписи к своему видеролику в Instagram.

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Датуна назвал перфоманс «Голодный художник». «Я могу съесть и банан, и его концепцию, потому что я художник, а не обычный человек», — объяснил он.

Как пишет в воскресенье, 8 декабря, The Guardian, инсталляция, носившая название «Комедиант», была «символом мировой торговли», ее купил французский коллекционер. По мнению представителя галереи Perrotin Люсьена Терраса, произведение искусства совсем не испорчено. «Банан — это идея», — объяснил он журналистам.

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