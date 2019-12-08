13:03 (мск), источник: Новости Mail.ru
Губы-осьминоги озадачили пользователей соцсетей (фото)
Не успели утихнуть страсти по поводу моды на необычные брови, как пользователи Сети уже обсуждают новый тренд —
Снимки губ странной формы с двойными или тройными выступами сверху и снизу начали появляться в соцсетях около недели назад. Пользователи пришли в недоумение. Многие из них высказались о тренде негативно.
«Что за ужас! Как отвратительно выглядит», — комментируют многие пользователи. «Класс! Я тоже за такими побежала!» — пишет одна из читательниц.
Трендом российских
«В соцсетях нет ни одного пластического хирурга или косметолога, который утверждал бы, что создал губы дьявола. Вместо этого тег #devillips заполнен людьми, которые в ужасе реагируют на тренд», — пишут британские журналисты.
Российские пользователи тоже быстро пришли к выводу, что
«Испугалась. Думала, реально у
Анна Лысенко