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13:03 (мск), источник: Новости Mail.ru

Губы-осьминоги озадачили пользователей соцсетей (фото)

Не успели утихнуть страсти по поводу моды на необычные брови, как пользователи Сети уже обсуждают новый тренд — губы-осьминоги, или губы дьявола.

Снимки губ странной формы с двойными или тройными выступами сверху и снизу начали появляться в соцсетях около недели назад. Пользователи пришли в недоумение. Многие из них высказались о тренде негативно.

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«Что за ужас! Как отвратительно выглядит», — комментируют многие пользователи. «Класс! Я тоже за такими побежала!» — пишет одна из читательниц.

Трендом российских бьюти-блогеров заинтересовались и на Западе. Издание Metro даже провело небольшое расследование.

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«В соцсетях нет ни одного пластического хирурга или косметолога, который утверждал бы, что создал губы дьявола. Вместо этого тег #devillips заполнен людьми, которые в ужасе реагируют на тренд», — пишут британские журналисты.

Российские пользователи тоже быстро пришли к выводу, что губы-осьминоги, или губы дьявола — в большинстве случаев обычный фотошоп или фотомаска и лишь изредка — отличный грим.

«Испугалась. Думала, реально у кого-то такие губы», — комментирует одна из читательниц.

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Анна Лысенко

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