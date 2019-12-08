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14:13 (мск), источник: Интерфакс

Якутский шаман Габышев возобновил «поход в Москву»

Москва. 8 декабря. INTERFAX.RU — Якутский шаман Александр Габышев возобновил свое пешее путешествие в Москву, прерванное в сентябре этого года правоохранительными органами, сообщил «Интерфаксe» координатор правозащитной организации «Правозащита Открытки» Алексей Прянишников.

Он уточнил, что шаман вышел в путь с двумя людьми и четырьмя собаками.

По словам Прянишникова, в связи с тем, что Габышеву до настоящего времени не предъявлено обвинение, мера в виде подписки о невыезде прекратилась. Это подтвердила адвокат шамана Ольга Тимофеева.

Называющий себя шаманом Габышев в марте начал пешее путешествие длиной в 8 тыс. км из Якутии в Москву, чтобы, по его выражению, «изгнать Путина» и «восстановить народовластие». В общей сложности поход должен был продлиться два года. С начала путешествия он прошел около 3 тыс. км.

В ночь на 19 сентября сотрудники правоохранительных органов задержали Габышева на федеральной трассе «Байкал» в Бурятии. В Минздраве Якутии 20 сентября сообщили, что Габышев направлен в республиканский психоневрологический диспансер, где с ним будут проведены экспертные мероприятия.

Позднее стало известно, что в отношении Габышева возбуждено уголовное дело о публичных призывах к экстремистской деятельности. Следствие считает, что «Габышев с 6 марта по 22 мая, находясь в неустановленном месте, обратился лично к группе людей с призывами к осуществлению экстремистской деятельности».

В отношении него была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. 3 октября «Правозащита Открытки» сообщила, что экспертиза признала Габышева невменяемым.

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