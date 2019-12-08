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16:33 (мск), источник: Новости Mail.ru

Елку в Испании украсили бриллиантами на 15 миллионов долларов

Это самая дорогая рождественская красавица в мире.

В пятизвездочном испанском отеле возле курортного города Марбелья рождественскую елку украсили драгоценностями на сумму 15 миллионов долларов, сообщает CNN.

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На ветках можно увидеть белые, розовые и черные бриллианты, а также дизайнерские ювелирные украшения от ведущих брендов. Рядом с ними — шоколадные павлины, перья и крошечные флакончики духов.

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Дизайн самой дорогой елки в мире разработала британский модельер Дебби Уингхэм. Она известна созданием дорогостоящих нарядов, например, традиционного мусульманского платья в Дубаи стоимостью 17,7 млн долларов.

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Это не первая роскошная елка в истории. В 2010 году один из отелей в Абу-Даби украсил дерево браслетами, ожерельями и часами на 11 миллионов долларов. А в 2016 году токийские ювелиры изготовили елку из золотой проволоки на сумму 1,8 миллиона долларов.

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Анна Лысенко

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