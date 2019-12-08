16:33 (мск), источник: Новости Mail.ru
Елку в Испании украсили бриллиантами на 15 миллионов долларов
Это самая дорогая рождественская красавица в мире.
В пятизвездочном испанском отеле возле курортного города Марбелья рождественскую елку украсили драгоценностями на сумму 15 миллионов долларов, сообщает CNN.
На ветках можно увидеть белые, розовые и черные бриллианты, а также дизайнерские ювелирные украшения от ведущих брендов. Рядом с ними — шоколадные павлины, перья и крошечные флакончики духов.
Дизайн самой дорогой елки в мире разработала британский модельер Дебби Уингхэм. Она известна созданием дорогостоящих нарядов, например, традиционного мусульманского платья в Дубаи стоимостью 17,7 млн долларов.
Это не первая роскошная елка в истории. В 2010 году один из отелей в
Анна Лысенко