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20:51 (мск), источник: Lenta.Ru

Предсказана очень тяжелая эпидемия гриппа

Американские эксперты по здравоохранению предсказали, что сезонная эпидемия гриппа зимой 2019−2020 годов может оказаться очень тяжелой по сравнению с другими вспышками инфекции за последние 15 лет.

Источник: РИА "Новости"

На это указывает то, что широкое распространение вирусов определенных штаммов началось раньше обычного на несколько месяцев. Об этом сообщается в пресс-релизе на MedicalXpress.

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По словам специалистов, те типы вирусов гриппа, что вызывают инфекции в марте-апреле, в настоящее время заражают людей в южных штатах США. Данная разновидность инфекции не представляет серьезной опасности для пожилых людей, на которых обычно приходится большая доля числа смертей, однако несет угрозу для здоровья детей и людей моложе 50 лет.

В стране уже зарегистрировано 1,7 миллиона случаев заболевания гриппом, 16 тысяч людей было госпитализировано, а число смертей достигло 900. Среди симптомов заболевания: лихорадка, рвота и диарея. Предыдущий сезон гриппа, который был умеренным, хотя и продолжительным, закончился 49 тысячами смертей и 590 тысячами случаев госпитализации. В 2017—2018 годах эпидемия гриппа была более смертоносной и унесла жизни 61 тысячи американцев.

Существует вероятность, что сезон гриппа достигнет своего пика в этом месяце, что было бы необычно рано. Сезон гриппа обычно не достигает апогея до февраля. По словам специалистов, это может быть предвестником очень плохой эпидемиологической ситуации.

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