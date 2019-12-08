8 декабря, источник: Lenta.Ru
Названа реальная стоимость продаваемой за миллиард рублей монеты
Реальная стоимость монеты, продаваемой жителем
Он добавил, что в лучшем случае нумизматы могут оценить эту монету в тысячу рублей. «Монета из себя пока ничего не представляет. Ее, условно говоря, обычно оценивают так, что все, что до 90 градусов, оценивается, как рубль — градус», — пояснил эксперт.
Также Шукуров заметил, что обнаруженный петербуржцем брак не представляет большой ценности, а сам владелец монеты просто «решил хайпануть». Кроме того, он подчеркнул, что за монеты, изготовленные в ХХI веке, предлагают цены не выше 20−30 тысяч рублей.
Ранее 8 декабря сообщалось, что житель Петербурга опубликовал на сайте Avito объявление о продаже монеты номиналом в два рубля за миллиард рублей.
Согласно описанию, уникальность монеты состоит в том, что ее аверс повернут относительно реверса ровно на 90 градусов.
Позже мужчина рассказал, что ему уже предлагали за монету 50 тысяч рублей и даже квартиру в центре Москвы, но он отказался.