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10:43 (мск), источник: Коммерсантъ

Жители Чечни, Ингушетии, Дагестана ведут самый здоровый образ жизни в России

Среди представителей регионов России жители северокавказских республик имеют меньше всего вредных привычек, следует из данных исследования «РИА Новости».

Источник: РИА "Новости"

Речь идет о жителях Чечни, Ингушетии, Дагестана, Кабардино-Балкарии и Северной Осетии. Наименьшая доля жителей, ведущих здоровый образ жизни, зафиксирована в регионах Сибири, Крайнего Севера и Дальнего Востока, а также Ямало-Ненецкий автономный округ.

При расчете рейтинга учитывались потребление табачных изделий и алкоголя, число преступлений в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, смертность от отравлений спиртным, а также число преступлений, связанных с наркотическими средствами и их аналогами, в 2018 году. На основании оценки субъектам присваивался рейтинговый балл.

Топ-10 регионов по отсутствию вредных привычек:

  • Чеченская Республика;.
  • Республика Ингушетия;.
  • Республика Дагестан;.
  • Кабардино-Балкарская Республика;.
  • Республика Северная Осетия — Алания;.
  • Волгоградская область;.
  • Тамбовская область;.
  • Ставропольский край;.
  • Республика Татарстан;.
  • Саратовская область.

Регионы с худшими показателями:

  • Республика Тыва;.
  • Курганская область;.
  • Забайкальский край;.
  • Ненецкий автономный округ;.
  • Республика Хакасия;.
  • Сахалинская область;.
  • Еврейская автономная область;.
  • Республика Бурятия;.
  • Магаданская область;.
  • Камчатский край;.
  • Ямало-Ненецкий автономный округ.
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Так, в Камчатском крае, Ямало-Ненецком автономном округе и Еврейской автономной области наблюдается самый высокий в стране объем потребления табачных изделий на одного взрослого жителя. В Магаданской и Сахалинской областях проблемным местом является алкоголь. В Бурятии показатели смертности и преступности в состоянии алкогольного и наркотического опьянения одни из самых высоких в стран.

Москва и Санкт-Петербург расположены на 53-ем и 70-м местах соответственно. Для обеих столиц характерно распространение наркомании — в частности, Санкт-Петербург по этой группе показателей занимает последнее место среди всех регионов.

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