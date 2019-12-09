Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
 Технология будущего: как роботов обучают слаженной работе в коллективе В этой единственной лаборатории, открытой для всех желающих, обучают роботов функционировать сообща
Фоторепортажи
23Русь изначальная: музей-заповедник «Абрамцево» и его сокровища
21«Огненный дракон» и «Ловец снов»: определены лучшие панорамные снимки года
06:34 (мск), источник: РИА Новости

Названа победительница конкурса «Мисс Вселенная»

МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Победительницей международного конкурса красоты «Мисс Вселенная» в 2019 году стала представительница ЮАР Зозибини Тунзи.

Источник: AFP 2019

«Новой «Мисс Вселенная"-2019 стала (представительница — ред.) ЮАР», — говорится на странице конкурса в сети микроблогов Twitter.

В тройку финалисток также вошли девушки из Мексики и Пуэрто-Рико.

Источник: AFP 2019

Конкурс «Мисс Вселенная» в этом году проходил в американском городе Атланта, штат Джорджия.

Ранее директор конкурса «Мисс Россия» Анастасия Беляк сообщила РИА Новости, что Россия пропустит конкурс «Мисс Вселенная» в США из-за организационных нестыковок и сложностей с оформлением визы. Алина Санько от России примет участие в конкурсе «Мисс Мира», финал которого пройдет 14 декабря в Лондоне.

 Американский профессор объяснил, зачем Россия показала США 'Авангард'
Час расплаты: под США задымилась долговая бомба
Трамп предупредил Ким Чен Ына о риске «потерять все»
Врачи предсказали тяжелую эпидемию гриппа в США
Украина раскрыла план реинтеграции Донбасса
Алина Загитова отказалась от показательного выступления в Турине
Названа реальная стоимость продаваемой за миллиард рублей монеты
В Goldman Sachs назвали спотовую цену барреля Brent в 2020 году
Здоровье
Врачи рассказали, как правильно пить алкоголь на корпоративах Если без алкоголя не обойтись, лучше соблюдать определенные правила.
Hi-Tech
Самый мощный в мире процессор: как он работает? Новые возможности мобильной связи, фотографии и игр
Кино
Певцов отреагировал на слова Урганта о нем и Познере Шоумен ранее пошутил об артисте в своей программе «Вечерний Ургант»
Авто
Массовое ДТП в Санкт-Петербурге: что произошло на самом деле Серьёзная авария произошла накануне на Выборгском шоссе в Санкт-Петербурге: автомобиль Audi A7 врезался в Mercedes-Benz, стоявший перед пешеходным переходом
Недвижимость
Российские квартиры оказались невостребованными
Под Москвой нашли сотню поселков-призраков
Риелторы пообещали всплеск спроса на квартиры около МЦД
Эксперты: цены на новостройки Москвы достигли максимума
Дети
Агния Кузнецова впервые стала мамой Пол новорожденного пока не раскрывается
Леди
Настя Каменских c ярко-красными волосами повторила образ Рианны Звезда кардинально сменила имидж.
Дом
Как сносят «Соловей»: фото
Названа дата открытия «российского Диснейленда»
Как выглядит квартира в районе, который не любят москвичи
Какие вещи нужно забыть в старой квартире
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь