06:34 (мск), источник: РИА Новости
Названа победительница конкурса «Мисс Вселенная»
МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Победительницей международного конкурса красоты «Мисс Вселенная» в 2019 году стала представительница ЮАР Зозибини Тунзи.
«Новой «Мисс Вселенная"-2019 стала (представительница — ред.) ЮАР», — говорится на странице конкурса в сети микроблогов Twitter.
В тройку финалисток также вошли девушки из Мексики и
Конкурс «Мисс Вселенная» в этом году проходил в американском городе Атланта, штат Джорджия.
Ранее директор конкурса «Мисс Россия» Анастасия Беляк сообщила РИА Новости, что Россия пропустит конкурс «Мисс Вселенная» в США