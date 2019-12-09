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10:32 (мск), источник: Lenta.Ru

Россиянам приготовились повысить зарплаты

В России растет число компаний, готовых повышать зарплату сотрудникам, следует из результатов опроса руководителей и представителей предприятий от сервиса «Работа.ру», выдержки из которого приводит принадлежащее Григорию Березкину РБК.

Источник: Reuters

35 процентов опрошенных заявили, что точно не будут повышать зарплаты в следующем году. Это на 21 процентный пункт меньше, чем во время прошлогоднего опроса. При этом о намерении повысить оклады рассказали 25 процентов респондентов (против 18 процентов год назад).

Результаты объясняются конкуренцией многих компаний за ведущие квалифицированные кадры, отмечает замглавы сервиса «Работа.ру» Александр Ветерков.

По его словам, многие компании понимают, что смогут сэкономить, сохранив уже имеющихся сотрудников при помощи материальной мотивации, нежели прибегнув к поиску новых работников.

Вместе с тем только 19 процентов опрошенных работников ожидают роста зарплаты в 2020 году. 36 процентов не надеются на повышение даже на уровень инфляции.

По результатам другого исследования, отраслями с самыми быстрорастущими зарплатами в России были названы IT и розничная торговля. Рост заработков в них составил 6,5 процента в год.

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