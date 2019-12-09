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11:41 (мск), источник: Новости Mail.ru

Уникальный разноцветный залив показали с воздуха (фото)

Французский фотограф на небольшом самолете создал серию впечатляющих снимков.

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фотографий
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фотографий

Залив Шарк в Западной Австралии входит в список всемирного наследия ЮНЕСКО как уникальная экосистема.

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Ее основу составляют водоросли, которые покрывают 4 тысячи квадратных километров дна залива. Они привлекают планктон, а он, в свою очередь, многочисленных дюгоней. Это одно из крупнейших в мире мест обитания этих неповторимых животных. Здесь встречаются и многие другие животные.

Живущий в Сиднее французский фотограф Жером Бербижир обнаружил, что с воздуха залив Шарк не менее впечатляет, чем с земли. Он создал серию снимков, на которых показал потрясающее сочетание цветов и текстур двух полуостровов, выступающих в Индийский океан.

«Это как смотреть в микроскоп на клеточную структуру континента», — прокомментировал Бербидж свою работу изданию My Modern Met.

Анна Лысенко

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