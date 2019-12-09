12:23 (мск), источник: RNS
Более трети россиян назвали героем Отечества маршала Жукова
Среди военных всех эпох героем Отечества, по мнению 37% россиян, является маршал Георгий Жуков, показал опрос ВЦИОМ.
Среди военных всех эпох героем Отечества, по мнению 37% россиян, является маршал Георгий Жуков, показал опрос ВЦИОМ.
«Среди представителей российских военнослужащих всех эпох россияне считают героем Отечества в первую очередь Георгия Жукова — 37% опрошенных назвали его имя при ответе на вопрос без предложенных вариантов», — говорится в исследовании.
Выбирая из предложенного списка, Жукова и Суворова назвали героем Отечества более половины респондентов.
«Среди предложенных респондентам известных военнослужащих разных эпох в первую очередь россияне называют героем Отечества также Георгия Жукова — 62%, чаще его имя называли сограждане от 60 лет (68%). Продолжают список лидеров данного рейтинга Александр Суворов (51%), Михаил Кутузов (42%), Константин Рокоссовский (33%) и Александр Невский (30%)», — показал опрос.