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12:23 (мск), источник: RNS

Более трети россиян назвали героем Отечества маршала Жукова

Среди военных всех эпох героем Отечества, по мнению 37% россиян, является маршал Георгий Жуков, показал опрос ВЦИОМ.

Источник: РИА "Новости"

Среди военных всех эпох героем Отечества, по мнению 37% россиян, является маршал Георгий Жуков, показал опрос ВЦИОМ.

«Среди представителей российских военнослужащих всех эпох россияне считают героем Отечества в первую очередь Георгия Жукова — 37% опрошенных назвали его имя при ответе на вопрос без предложенных вариантов», — говорится в исследовании.

Кроме того, каждый пятый считает героем Отечества нынешнего министра обороны Сергея Шойгу (19%), полководцев Александра Суворова (15%), Михаила Кутузова (12%) и маршала СССР Константина Рокоссовского (11%).

Выбирая из предложенного списка, Жукова и Суворова назвали героем Отечества более половины респондентов.

«Среди предложенных респондентам известных военнослужащих разных эпох в первую очередь россияне называют героем Отечества также Георгия Жукова — 62%, чаще его имя называли сограждане от 60 лет (68%). Продолжают список лидеров данного рейтинга Александр Суворов (51%), Михаил Кутузов (42%), Константин Рокоссовский (33%) и Александр Невский (30%)», — показал опрос.

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