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11:56 (мск), источник: РИА Новости

Названы самые «пьющие» российские регионы

МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Наиболее пьющими регионами РФ в 2019 году стали Приморский край, Чукотка и Ненецкий автономный округ, следует из Национального рейтинга трезвости субъектов РФ, составленного организацией «Трезвая Россия».

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Согласно опубликованному на сайте организации рейтингу, первые позиции в нем заняли Чечня, Ингушетия и Дагестан, ставшие самыми трезвыми регионами страны. Москва заняла восьмую позицию в рейтинге, а Санкт-Петербург — 14-ю.

Основой для составления рейтинга стали такие показатели, как число умерших из-за отравления алкоголем, численность страдающих алкоголизмом, число преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения, объем проданной алкогольной продукции.

Также среди критериев рейтинга было выбрано число правонарушений, связанных с незаконным производством и оборотом этилового спирта и алкогольной продукции, а также сила регионального антиалкогольного законодательства.

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