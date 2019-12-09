Названы самые «пьющие» российские регионы

Согласно опубликованному на сайте организации рейтингу, первые позиции в нем заняли Чечня, Ингушетия и Дагестан, ставшие самыми трезвыми регионами страны. Москва заняла восьмую позицию в рейтинге, а Санкт-Петербург — 14-ю.
Основой для составления рейтинга стали такие показатели, как число умерших из-за отравления алкоголем, численность страдающих алкоголизмом, число преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения, объем проданной алкогольной продукции.
Также среди критериев рейтинга было выбрано число правонарушений, связанных с незаконным производством и оборотом этилового спирта и алкогольной продукции, а также сила регионального антиалкогольного законодательства.