12:52 (мск), источник: Моя Планета
Можно ли себя пощекотать? А защекотать?
Отвечает Артем Павлов, заведующий кафедрой анатомии РязГМУ, доктор медицинских наук, доцент
«Моя Планета» узнала о разновидностях щекотки и научилась отличать книсмесис от гаргалесиса. Рассказываем о тонкостях щекотки.
Обычно принято считать, что самого себя пощекотать невозможно. Ну не щекотно, и всё. Но прежде, чем спешить с выводами, давайте разберемся, что же такое щекотка.
Ученые давно решили, что смешивать ощущения и их проявления, возникающие при легком прикосновении кончиков пальцев к коже и агрессивном воздействии на определенные чувствительные области тела, не стоит. В первом случае речь идет о книсмесисе — легкой щекотке. Во втором — о гаргалесисе, который сопровождается возбуждением. Оба вида щекотки встречаются как у животных, так и у человека.
У животных книсмесис связан с грумингом, когда партнеры ухаживают за шерстью друг друга. Но возможен и аутогруминг, когда животное вычесывает себя само. Эти действия несут приятные, расслабляющие ощущения, снимают напряжение и агрессию. Вы тоже можете так себя пощекотать. Для этого достаточно слегка поводить по ступне перышком или травинкой. Испытаете чуточку раздражающее ощущение, но смеяться при этом не захочется.
Все потому, что возбуждение, вызванное активным воздействием на чувствительные участки тела, можно считать своеобразной игрой, имитацией агрессивного поведения в группе. Улыбка, которая возникает на лице человека в результате такого воздействия, даже называется «игровая мина». Современные ученые полагают, что так выглядит сигнал несерьезности нападения. Он сопровождается двигательной активностью и звуками, в частности смехом.
В природе гаргалесис обязательно должен быть обоснован. Такое поведение требует больших затрат энергии, а организм — без разницы, человека или животного — не любит расходовать ее впустую. Здоровый человек не может вызвать сам у себя гаргалесис просто потому, что этому мешает мозжечок. Он блокирует работу сенсорных отделов коры, так как без партнера возбуждение не имеет биологической значимости. Нет партнера — нет ритуальной игры.
Вот и получается, что щекотка щекотке рознь. Вызвать ее у себя можно, но только легкую.