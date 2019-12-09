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12:52 (мск), источник: Моя Планета

Можно ли себя пощекотать? А защекотать?

Отвечает Артем Павлов, заведующий кафедрой анатомии РязГМУ, доктор медицинских наук, доцент

Источник: thisismyurl/СС0

«Моя Планета» узнала о разновидностях щекотки и научилась отличать книсмесис от гаргалесиса. Рассказываем о тонкостях щекотки.

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Обычно принято считать, что самого себя пощекотать невозможно. Ну не щекотно, и всё. Но прежде, чем спешить с выводами, давайте разберемся, что же такое щекотка.

Ученые давно решили, что смешивать ощущения и их проявления, возникающие при легком прикосновении кончиков пальцев к коже и агрессивном воздействии на определенные чувствительные области тела, не стоит. В первом случае речь идет о книсмесисе — легкой щекотке. Во втором — о гаргалесисе, который сопровождается возбуждением. Оба вида щекотки встречаются как у животных, так и у человека.

У животных книсмесис связан с грумингом, когда партнеры ухаживают за шерстью друг друга. Но возможен и аутогруминг, когда животное вычесывает себя само. Эти действия несут приятные, расслабляющие ощущения, снимают напряжение и агрессию. Вы тоже можете так себя пощекотать. Для этого достаточно слегка поводить по ступне перышком или травинкой. Испытаете чуточку раздражающее ощущение, но смеяться при этом не захочется.

Другое дело гаргалесис — это то, что мы обычно вкладываем в понятие «щекотка». Для него партнер необходим.
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Все потому, что возбуждение, вызванное активным воздействием на чувствительные участки тела, можно считать своеобразной игрой, имитацией агрессивного поведения в группе. Улыбка, которая возникает на лице человека в результате такого воздействия, даже называется «игровая мина». Современные ученые полагают, что так выглядит сигнал несерьезности нападения. Он сопровождается двигательной активностью и звуками, в частности смехом.

В природе гаргалесис обязательно должен быть обоснован. Такое поведение требует больших затрат энергии, а организм — без разницы, человека или животного — не любит расходовать ее впустую. Здоровый человек не может вызвать сам у себя гаргалесис просто потому, что этому мешает мозжечок. Он блокирует работу сенсорных отделов коры, так как без партнера возбуждение не имеет биологической значимости. Нет партнера — нет ритуальной игры.

Вот и получается, что щекотка щекотке рознь. Вызвать ее у себя можно, но только легкую.

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