13:21 (мск), источник: РИА Новости
В ПФР назвали условие, при котором могут приостановить выплату пенсии
МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. В Пенсионном фонде рассказали «Российской газете» об условии, при котором выплата пенсии может быть приостановлена.
Как отметили в организации, такая ситуация может коснуться пожилых россиян, за которых деньги по доверенности получает другой гражданин. В этом случае пенсионер обязан раз в год подтверждать факт регистрации по месту получения пенсии. Если этого не происходит, выплаты приостанавливаются.
Такие меры призваны предотвратить возможность незаконного получения пенсии, например, в случае смерти пенсионера.
При этом в ПФР обратили внимание на то, что при сложностях с личной явкой пожилым людям следует обратиться к специалистам мобильной клиентской службы, которые могут приехать и засвидетельствовать факт получения пенсии у них на дому.