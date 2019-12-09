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13:21 (мск), источник: РИА Новости

В ПФР назвали условие, при котором могут приостановить выплату пенсии

МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. В Пенсионном фонде рассказали «Российской газете» об условии, при котором выплата пенсии может быть приостановлена.

Источник: РИА Новости
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Как отметили в организации, такая ситуация может коснуться пожилых россиян, за которых деньги по доверенности получает другой гражданин. В этом случае пенсионер обязан раз в год подтверждать факт регистрации по месту получения пенсии. Если этого не происходит, выплаты приостанавливаются.

Такие меры призваны предотвратить возможность незаконного получения пенсии, например, в случае смерти пенсионера.

При этом в ПФР обратили внимание на то, что при сложностях с личной явкой пожилым людям следует обратиться к специалистам мобильной клиентской службы, которые могут приехать и засвидетельствовать факт получения пенсии у них на дому.

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