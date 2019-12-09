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13:47 (мск), источник: ТАСС Наука

В Китае вырастили поросят с обезьяньими клетками

Ученые не бросают попыток создавать в свиньях человеческие органы для трансплантации.

Источник: herbert2512/СС0

Китайские ученые смогли внедрить в эмбрионы свиней клетки макак. Родиться смогли лишь два из десяти гибридов, но и они не смогли дожить до конца первой недели жизни. Несмотря на кажущуюся неудачу, это большой шаг к выращиванию органов для трансплантаций. Статью исследователей опубликовал журнал Protein & Cell.

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По размеру органы свиней сопоставимы с человеческими, поэтому исследователи неоднократно пытались сделать этих животных донорами для трансплантаций. В ходе нового исследования китайские ученые смогли вырастить двух поросят с клетками макак-крабоедов (Macaca fascicularis).

Для этого специалисты поместили стволовые клетки макак в более чем 4 тыс. бластоцист — ранней стадии развития зародыша у млекопитающих. Далее бластоцисты с клетками макак ввели в матки свиньям с помощью экстракорпорального оплодотворения (ЭКО).

Они прижились только у десяти самок, а живые поросята в срок родились только у двух из них. Правда, оба «гибрида» умерли в течение первой недели после рождения. Ученые предполагают, что это связано с осложнениями во время ЭКО.

Несмотря на это, ученые считают свою работу успехом. Дело в том, что клетки макак нашли практически во всех тканях поросят. Это больше, чем в предыдущих экспериментах, в ходе которых в бластоцисты свиней добавляли клетки человека.

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