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15:29 (мск), источник: РИА Новости

Экс-глава МИД Австрии рассказала о танце с Путиным

МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Экс-министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль рассказала студентам МГИМО, как танцует Владимир Путин.

Кнайсль в рамках российско-австрийского форума общественности «Сочинский диалог» представила в МГИМО собственную книгу «Принц Евгений. От безвестности к европейскому признанию». После презентации прошла серия вопросов и ответов. Одна из студенток выразила желание задать «один личный вопрос». «В день вашей свадьбы вы танцевали с нашим президентом. Каково это?» — обратилась она к Кнайсль. Вопрос вызвал продолжительный смех у аудитории.

Отвечая, Кнайсль с улыбкой отметила, что ее свадьба была самой веселой из тех, на которых ей приходилось бывать.

Источник: Reuters
Я была на очень многих скучных свадьбах. Моя не была скучной.
Карин Кнайсль
экс-министр иностранных дел Австрии

Вспоминая танец, экс-глава МИД уточнила, что российский президент владеет «старой школой», которая подразумевает «очень хорошие манеры».

Кнайсль пояснила, что Путин перед началом танца сделал поклон, что считается элементом вежливости в танцевальном этикете.

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Всегда приятно иметь дело с джентльменами, которые освоили эту старую школу, для меня очень ценны беседы с Владимиром Путиным. Конечно, этот момент и этот танец был неоднозначно воспринят общественностью, мне это ясно. Но я могу только одно посоветовать: занимайте себя не только информацией, фактами и книгами. Вы не должны забывать, что в жизни есть и другие вещи.
Карин Кнайсль
экс-министр иностранных дел Австрии

Российский президент побывал на свадьбе Карин Кнайсль в прошлом году. По словам пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова, Путин пробыл на торжестве лишь час. За это время российский лидер успел поприсутствовать на церемонии бракосочетания, произнести тост на немецком и станцевать с невестой.

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19 августа 2018© Ньюстюб
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