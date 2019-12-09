15:29 (мск), источник: РИА Новости
Экс-глава МИД Австрии рассказала о танце с Путиным
МОСКВА, 9 дек — РИА Новости.
Кнайсль в рамках
Отвечая, Кнайсль с улыбкой отметила, что ее свадьба была самой веселой из тех, на которых ей приходилось бывать.
Я была на очень многих скучных свадьбах. Моя не была скучной.
Вспоминая танец,
Кнайсль пояснила, что Путин перед началом танца сделал поклон, что считается элементом вежливости в танцевальном этикете.
Всегда приятно иметь дело с джентльменами, которые освоили эту старую школу, для меня очень ценны беседы с Владимиром Путиным. Конечно, этот момент и этот танец был неоднозначно воспринят общественностью, мне это ясно. Но я могу только одно посоветовать: занимайте себя не только информацией, фактами и книгами. Вы не должны забывать, что в жизни есть и другие вещи.
Российский президент побывал на свадьбе Карин Кнайсль в прошлом году. По словам