15:08 (мск), источник: Новости Mail.ru
Австралийка похудела на 30 кг за год и стала марафонцем
Оказалось, что она очень любит бегать.
41-летняя мать пятерых детей из Тасмании по имени Анжела Мартин всего за один год кардинально изменила свою жизнь.
По словам Мартин, она всегда была полноватой, а после рождения детей ей никак не удавалось сбросить вес. К тому же большое количество домашних забот не позволяло ей заниматься собой и качественно питаться.
Рацион Анжелы состоял из
В первую очередь австралийка изменила свое питание. Она подсчитала, что в день съедает более 40 ложек сахара, а значит, находится в зоне диабетического риска. Это ее напугало, и Анджела отказалась от сладостей, выпечки и еды на вынос. Она стала пить больше воды, а также есть много фруктов, овощей и приготовленной дома пищи с минимальным количеством соусов.
Такое питание быстро подействовало, и Мартин начала худеть. Вдохновленная переменами, она подписалась на видео с
Всего за год Анжела похудела на 30 килограммов, а в 2019 году пробежала свой первый марафон. Вместе с подругой она создала коллекцию спортивной одежды с мотивирующими фразами, а еще начала вести собственный блог в Instagram, где рассказывает о достижениях и делится советами по похудению.
Екатерина Гура