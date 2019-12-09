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15:08 (мск), источник: Новости Mail.ru

Австралийка похудела на 30 кг за год и стала марафонцем

Оказалось, что она очень любит бегать.

41-летняя мать пятерых детей из Тасмании по имени Анжела Мартин всего за один год кардинально изменила свою жизнь.

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По словам Мартин, она всегда была полноватой, а после рождения детей ей никак не удавалось сбросить вес. К тому же большое количество домашних забот не позволяло ей заниматься собой и качественно питаться.

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Рацион Анжелы состоял из фаст-фуда, полуфабрикатов и большого количества сладостей, которые помогали ей чувствовать себя лучше. Однако, когда вес перевалил за 90 килограммов, а одышка стала мешать даже ходить в магазин, Анжела решила всерьез забеспокоилась.

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В первую очередь австралийка изменила свое питание. Она подсчитала, что в день съедает более 40 ложек сахара, а значит, находится в зоне диабетического риска. Это ее напугало, и Анджела отказалась от сладостей, выпечки и еды на вынос. Она стала пить больше воды, а также есть много фруктов, овощей и приготовленной дома пищи с минимальным количеством соусов.

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Такое питание быстро подействовало, и Мартин начала худеть. Вдохновленная переменами, она подписалась на видео с фитнес-занятиями и стала заниматься по 30 минут в день дома. Физическая активность стала приносить ей удовольствие, и Мартин начала чаще гулять и бегать.

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Всего за год Анжела похудела на 30 килограммов, а в 2019 году пробежала свой первый марафон. Вместе с подругой она создала коллекцию спортивной одежды с мотивирующими фразами, а еще начала вести собственный блог в Instagram, где рассказывает о достижениях и делится советами по похудению.

Екатерина Гура

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