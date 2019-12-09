15:46 (мск), источник: Новости Mail.ru
В соцсетях стали клеить к стене фрукты, сало и кошек (фото)
Новый тренд, порожденный современным искусством.
В выходные мир облетела новость: два обычных банана, приклеенных к стене скотчем, продали за 120 тысяч долларов каждый.
Это были инсталляции, придуманные и воплощенные живущим в США итальянским
Когда посетитель ярмарки искусств в Майями сорвал со стены и съел оставшийся третий банан, мир и вовсе был повергнут в шок. Впрочем, выяснилось, что это заранее запланированный перформанс, а вандал оказался другим художником.
На стене оказались пирожки, лимоны, шашлыки, авокадо, кроссовки, пиво, лапша быстрого приготовления и многое другое.
Анна Лысенко