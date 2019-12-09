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15:46 (мск), источник: Новости Mail.ru

В соцсетях стали клеить к стене фрукты, сало и кошек (фото)

Новый тренд, порожденный современным искусством.

В выходные мир облетела новость: два обычных банана, приклеенных к стене скотчем, продали за 120 тысяч долларов каждый.

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Это были инсталляции, придуманные и воплощенные живущим в США итальянским скульптором-провокатором Мауриццио Каттеланом. Он известен изображением Папы Римского, поверженного метеоритом, скульптурой золотого унитаза и другими произведениями.

Когда посетитель ярмарки искусств в Майями сорвал со стены и съел оставшийся третий банан, мир и вовсе был повергнут в шок. Впрочем, выяснилось, что это заранее запланированный перформанс, а вандал оказался другим художником.

Новости о бананах так взбудоражили сеть, что теперь у Каттелана появились подражатели. Они клеят к стенам не только бананы, но и яблоки, картошку, сало и даже кошек.

На стене оказались пирожки, лимоны, шашлыки, авокадо, кроссовки, пиво, лапша быстрого приготовления и многое другое.

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Анна Лысенко

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