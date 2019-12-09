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16:18 (мск), источник: Новости Mail.ru

В аэропорту Вильнюса появилась елка из конфискованных предметов

И красиво, и полезно.

С наступлением декабря повсюду стали появляться рождественские елки и украшения. С особой фантазией к этому подошли сотрудники службы авиационной безопасности в аэропорту Вильнюса. Они установили в зоне вылета оригинальное рождественское дерево, сделанное из запрещенных для провоза в ручной клади предметов, конфискованных у пассажиров за этот год.

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В основном елка состоит из ножниц, которые сотрудники безопасности отбирали у пассажиров чаще всего. Также на праздничном дереве можно найти ножи, зажигалки, лезвия, балончики с жидкостями, ртутные термометры, гильзы и многое другое.

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Стоит отметить, что эта елка — лишь оригинальный способ напомнить пассажирам о том, что нельзя проносить с собой на борт самолета. Помимо него, в аэропорту есть классическое рождественское дерево.

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Екатерина Гура

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