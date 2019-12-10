12:00 (мск), источник: Газета Коммерсантъ
Россиян портит коммунальный вопрос
Цены на услуги ЖКХ на первом месте в списке их проблем.
Россиян больше всего беспокоит рост цен на услуги ЖКХ (48%), рост цен на товары и услуги (47%), ситуация в сфере здравоохранения (34%), состояние дорог и ситуация на них (15%), ситуация в сфере образования (11%). Это результаты октябрьского опроса ФОМ, с которыми удалось ознакомиться «Ъ». Эксперты отмечают, что практически все исследования показывают озабоченность граждан проблемами снижения доходов и роста расходов.
В распоряжении «Ъ» оказалась аналитическая записка, написанная на основе октябрьских данных мегаопроса ФОМ «Георейтинг» об основных проблемах, которые волнуют россиян.
Респондентам предлагалось выделить несколько позиций из предлагаемого перечня проблем. На первом месте оказались высокие цены на услуги ЖКХ — ими озабочены 48% опрошенных. Чаще всего эту проблему отмечают жители Удмуртии (67%) и ХМАО (64%). Отметим, что, согласно данным проекта Сбербанка «Сберданные» за первое полугодие 2019 года, наибольшую долю от общих расходов на потребление составляют траты на ЖКХ в Рязанской области (13,1%), Чукотском (12,7%) АО, Еврейском АО (12,6%), Камчатском крае (12,6%). В среднем по стране этот показатель составил 8,96%. В Удмуртии он составляет 8,24%, в ХМАО — 9,25%.
На втором месте с небольшим отрывом рост цен на товары и услуги — он волнует 47% россиян. Наибольшую обеспокоенность в связи с ростом цен высказали жители Камчатки (66%), Воронежской области (63%), Саратовской области (60%).
А вот ситуацию в сфере здравоохранения как тяжелую описывают 34% жителей России. Впрочем, в отдельных регионах этот показатель значительно выше — например, в Мордовии он составляет 63%. Состояние дорог и ситуация на них волнует 15% опрошенных, но в Саратовской и Ростовской областях беспокойство в связи с этим высказывают 30% и 29% соответственно. Ситуация в сфере образования заботит 11% респондентов, но в Мордовии ситуацией в этой сфере недовольны 27%.
Директор по политическому анализу Института социального маркетинга Виктор Потуремский отмечает, что общефедеральные показатели «Георейтинга» коррелируют с данными других исследований. По его словам, на первом месте у граждан сейчас стоят проблемы, связанные с отношением доходов и расходов: «Расходы — это вообще тема максимальной чувствительности для населения». Проблема медицины также воспринимается достаточно остро: граждан волнует доступность разных специалистов, качество самих услуг и платные услуги. «Основной запрос у населения — качество жизни», — резюмирует эксперт.
Глава фонда ИСЭПИ Дмитрий Бадовский также отмечает, что «рейтинг социальных проблем» сейчас примерно одинаков по результатам всех опросов. Порядок упоминания проблем может незначительно меняться, в том числе и сезонно, отмечает господин Бадовский. Например, в этом году тарифы ЖКХ повышались дважды, второй раз пришелся на второе полугодие, и ситуативно это могло повлиять на настроения. Эксперт считает, что «Георейтинг» помогает выделить наиболее сложные территории по каждой из названных проблем, но абсолютизировать эти цифры не стоит: выборка по каждому региону небольшая и погрешность весьма существенная, а по части показателей средний результат может быть занижен за счет богатых регионов.
Андрей Винокуров